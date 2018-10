Guia para a Futura Boosting Digital Marketing

16:53

FUTURA – Boosting Digital Marketing é a vanguarda do marketing digital por quem faz acontecer o futuro.

Dois dias, mais de 20 horas de partilha de conhecimento e networking, 6 keynotes internacionais, 5 momentos exclusivos de networking com keynotes e outros oradores, mais de 800 presenças esperadas, mais de 100 empresas de mais de 15 sectores de actividade.



O que é?

FUTURA – Boosting Digital Marketing é a vanguarda do marketing digital por quem faz acontecer o futuro. Don Tapscott, Neil Patel, Ari Wallach e alguns dos mais relevantes decisores portugueses partilham, em Lisboa, os factores-chave que determinam hoje o futuro e o sucesso das suas empresas.



A quem se dirige?

O público-alvo abrange Directores de Marketing, CDO (Chief Digital Officer), CMO (Chief Marketing Officer), Marketeers, Media Planners, Publicitários, Profissionais da área da Comunicação e do Digital, a Academia e todos aqueles que se interessam pelo tema, sendo o Marketing Digital hoje absolutamente incontornável, como todos sabemos.



Como aceder às sessões privadas?

O evento prevê que os participantes com bilhetes VIP possam estar presentes nas sessões privadas com Don Tapscott (29 de Novembro às 15H50) e Neil Pattel (30 de Novembro às 15H45), no jantar com Don Tapscott (29 de Novembro às 19H30) e nos almoços com Neil Pattel (30 de Novembro às 13H15) e Ari Wallach (29 de Novembro às 13H25).



Quanto custa a entrada?

Bilhetes a preços especiais

Até 31 de Outubro há preços especiais, para os chamados "early birds".

Bilhete standard: 850 euros + IVA

Bilhete VIP: 2.300 euros + IVA

Pack Empresa: 9.000 mil euros + IVA



Como aceder ao evento?

A entrada para o evento é feita através de bilhete, que se pode adquirir no site www.futuradigitalmarketing.com. Informações pelo telefone 210 494 905.