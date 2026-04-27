Grupo Pestana compra hotel Le Massif em Itália

Depois das levadas da Madeira e das ruas da Bélgica e Paris, o grupo Pestana viu nas montanhas de Itália a sua próxima aposta. O grupo hoteleiro português adquiriu o luxuoso Le Massif Courmayeur e vai abri-lo em junho, mas está a contar com época alta durante todo o ano.

O grupo Pestana arrumou novamente as malas, desta vez em direção aos Alpes italianos. É na montanha mais alta, em Mont Blanc, que o grupo hoteleiro português tem a sua nova aventura: comprou o Le Massif Courmayeur Hotel & Lodge.

O grupo presidido por Dionísio Pestana e liderado por José Theotónio marca a sua entrada em Itália, o seu 17.º mercado. A abertura sob a marca madeirense está marcada para 5 de junho.

A imprensa italiana nota que o grupo português assumiu a gestão do espaço em Vale de Aosta, que era, até agora, gerido pela Italian Hospitality Collection. Contudo, o Negócios confirmou que se trata da aquisição do hotel nas montanhas italianas.

Este é também uma adição no portefólio do grupo Pestana. Além da entrada no segmento de hotelaria de luxo em Itália, a expansão aborda a integração de um hotel de montanha. De acordo com o grupo, esta compra vem reforçar o seu posicionamento no segmento de luxo.

"Esta aquisição dá continuidade à nossa estratégia de diversificação e crescimento na Europa. Com uma presença já consolidada em Espanha, França, Reino Unido e Alemanha, a entrada em Itália representa a concretização da presença do Pestana Hotel Group naqueles que são os cinco grandes mercados do turismo europeu", afirma José Roquette, diretor de desenvolvimento do grupo português, citado em comunicado.

A entrada em Itália representa a concretização da presença do Pestana Hotel Group nos cinco grandes mercados do turismo europeu. José Roquette Diretor de desenvolvimento do grupo Pestana

Na visão de José Roquette, a compra do Le Massif Courmayeur "reflete igualmente a nossa aposta clara em produtos de posicionamento 'upperupscale', reforçando a marca Pestana Collection na Europa, e representa a nossa primeira experiência no segmento do turismo de montanha premium. É um passo que reflete a ambição do Pestana Hotel Group de construir um portefólio global".

O hotel dispõe de 80 quartos e suites, além de todo um ecossistema de wellness e fitness, com acesso direto às pistas de ski. O valor de investimento para a compra do hotel não foi relevado, mas o grupo está, segundo a imprensa italiana, à procura de novas localizações em Roma e Milão.

De recordar que o grupo se expandiu para a Bélgica em outubro do ano passado, com a aquisição do Alof Brussels Schuman, com 150 quartos, estando também a desenvolver o Pestana CR7 Paris, cuja abertura está prevista para 2027 e deverá somar um investimento de 60 milhões de euros.