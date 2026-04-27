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Grupo Pestana compra hotel Le Massif em Itália

Negócios 27 de abril de 2026 às 12:56
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Depois das levadas da Madeira e das ruas da Bélgica e Paris, o grupo Pestana viu nas montanhas de Itália a sua próxima aposta. O grupo hoteleiro português adquiriu o luxuoso Le Massif Courmayeur e vai abri-lo em junho, mas está a contar com época alta durante todo o ano.

O grupo Pestana arrumou novamente as malas, desta vez em direção aos Alpes italianos. É na montanha mais alta, em Mont Blanc, que o grupo hoteleiro português tem a sua nova aventura: comprou o Le Massif Courmayeur Hotel & Lodge.

Le Massif Grupo Pestana
Le Massif Grupo Pestana
Le Massif Grupo Pestana
Le Massif Grupo Pestana
Le Massif Grupo Pestana
Le Massif Grupo Pestana
Le Massif Grupo Pestana
Le Massif Grupo Pestana

O grupo presidido por Dionísio Pestana e liderado por José Theotónio marca a sua entrada em Itália, o seu 17.º mercado. A abertura sob a marca madeirense está marcada para 5 de junho.

A imprensa italiana nota que o grupo português assumiu a gestão do espaço em Vale de Aosta, que era, até agora, gerido pela Italian Hospitality Collection. Contudo, o Negócios confirmou que se trata da aquisição do hotel nas montanhas italianas.

Este é também uma adição no portefólio do grupo Pestana. Além da entrada no segmento de hotelaria de luxo em Itália, a expansão aborda a integração de um hotel de montanha. De acordo com o grupo, esta compra vem reforçar o seu posicionamento no segmento de luxo.

"Esta aquisição dá continuidade à nossa estratégia de diversificação e crescimento na Europa. Com uma presença já consolidada em Espanha, França, Reino Unido e Alemanha, a entrada em Itália representa a concretização da presença do Pestana Hotel Group naqueles que são os cinco grandes mercados do turismo europeu", afirma José Roquette, diretor de desenvolvimento do grupo português, citado em comunicado.

A entrada em Itália representa a concretização da presença do Pestana Hotel Group nos cinco grandes mercados do turismo europeu. José Roquette

Diretor de desenvolvimento do grupo Pestana

Na visão de José Roquette, a compra do Le Massif Courmayeur "reflete igualmente a nossa aposta clara em produtos de posicionamento 'upperupscale', reforçando a marca Pestana Collection na Europa, e representa a nossa primeira experiência no segmento do turismo de montanha premium. É um passo que reflete a ambição do Pestana Hotel Group de construir um portefólio global".

O hotel dispõe de 80 quartos e suites, além de todo um ecossistema de wellness e fitness, com acesso direto às pistas de ski. O valor de investimento para a compra do hotel não foi relevado, mas o grupo está, segundo a imprensa italiana, à procura de novas localizações em Roma e Milão.

De recordar que o grupo se expandiu para a Bélgica em outubro do ano passado, com a aquisição do Alof Brussels Schuman, com 150 quartos, estando também a desenvolver o Pestana CR7 Paris, cuja abertura está prevista para 2027 e deverá somar um investimento de 60 milhões de euros.

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