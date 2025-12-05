Grupo Casais compra unidade de produção da espanhola Terratest

Empresa portuguesa vai manter todos os 300 trabalhadores ligados a esta unidade e vai investir nas instalações da mesma em Sevilha.

A construtora portuguesa Grupo Casais anunciou a aquisição da unidade de produção da Terratest em Espanha. A Terratest é uma empresa especializada em fundações para construções e melhorias de solos.



A empresa portuguesa sublinha que este negócio garante-lhe "escala ibérica" e permite também olhar para "oportunidades internacionais" com uma capacidade reforçada. O Grupo Casais pretende agora investir na modernização da unidade de produção da Terratest em Sevilha, assim como reforçar as áreas de produção e manutenção.

Em comunicado, a empresa portuguesa não adianta o valor do negócio, mas o jornal espanhol El Confidencial avança que foi fechado por 13,5 milhões de euros.

"Esta aquisição expressa com clareza a nossa estratégia de especialização e internacionalização. Ganhamos escala, reforçamos a nossa competência e integramos equipas altamente qualificadas, capazes de elevar a capacidade de resposta do Grupo Casais em toda a Península Ibérica e nos mercados onde já operamos", sublinha o presidente executivo do Grupo Casais, António Carlos Rodrigues, em comunicado.

A empresa portuguesa avança que a marca Terratest vai manter-se, sendo integrada no Polo Ibérico de Geotecnia do Grupo Casais. "Todos os cerca de 300 colaboradores mantêm funções e direitos, preservando equipas, know-how [conhecimento] e capacidade produtiva", lê-se no comunicado no qual é anunciado o negócio.

O Grupo Casais atua atualmente em 18 mercados e fechou o ano de 2024 com um volume de negócios de 846 milhões de euros, dos quais 511 milhões registados em Portugal.