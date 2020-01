Governo quer adiar extinção das tarifas reguladas de eletricidade

O Governo quer adiar a extinção das tarifas reguladas, pelo menos para os consumidores domésticos. A "intenção" foi anunciada esta terça-feira no Parlamento pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, durante a audição no Parlamento no âmbito da apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado para 2020.O responsável não avançou, contudo, mais detalhes sobre o prazo deste novo alargamento.

O fim das tarifas reguladas de eletricidade e gás natural estava previsto para dezembro de 2020. Já antes, em 2017, tinha sido adiado.

Ou seja, com esta decisão, os cerca de um milhão de consumidores que ainda estão no mercado regulado vão ter mais tempo para aderirem ao mercado livre – que conta com perto de cinco milhões de famílias.