Atualização do Coeficiente de Localização dos imóveis será feita até agosto.

O Fisco vai rever o Coeficiente de Localização (CL) dos prédios até ao final do próximo mês de agosto. Estamos a falar do fator que mais contribui para o agravamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).



O novo CL será depois aprovado até ao final do ano para entrar em vigor em janeiro de 2020. Como o Fisco quer equiparar o valor patrimonial tributário (VPT) das casas (sobre o qual incide o cálculo do IMI) a 85% do preço médio de mercado dos imóveis em cada zona, tudo indica que aos proprietários não restará outra alternativa que não seja o pagamento de mais IMI.



