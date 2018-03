O congelamento dos salários na Função Pública e o elevado volume de reformas, em paralelo ao crescimento económico, levou a despesa com pessoal em percentagem do PIB para os valores mais baixos nos últimos 29 anos, avança o Público.

A despesa pública com pessoal foi, em 2017, de 11% do PIB, segundo o Conselho de Finanças Públicas, o valor mais baixo desde 1989, de acordo com as séries publicadas pela Comissão Europeia.

O valor é ainda superior à média da zona euro, que se situa nos 9,9% em 2017, mas deverá colocar António Costa sob pressão por parte dos partidos que o apoiam no Parlamento. BE e PCP têm insistido que o Governo deve fazer actualizações salariais já em 2019.

A descida aconteceu no ano que que os corte salariais dos funcionários públicos foram eliminados, mas essa subida da despesa foi compensada pelo crescimento da economia, um aumento reduzido do número de funcionários públicos de apenas 0,8% e a substituição dos funcionários que se reformaram por outros com salários mais baixos.

Este ano, o Governo já começou a descongelar as progressões das carreiras, uma operação que irá custar cerca de 211 milhões de euros, mas não vai substituir todos os funcionários que se reformam e não vai realizar actualizações salariais.