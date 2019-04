O ministro das Finanças apresenta hoje o Programa de Estabilidade 2019-2023. A meta do défice para este ano mantém-se, mesmo com a expectativa de menos crescimento. Governo espera excedentes já a partir de 2020.

O Governo mantém a meta do défice para este ano nos 0,2% do PIB, apesar de prever agora menos crescimento económico (1,9%) em 2019, de acordo com o Programa de Estabilidade 2019-2023 divulgado nesta segunda-feira, 15 de abril.



No Orçamento do Estado para este ano, o Governo estimava um crescimento económico de 2,2% do PIB, mas agora está menos otimista e prevê que o PIB avance menos 0,3 pontos percentuais do que o estimado em outubro passado. A previsão é que Portugal cresça 1,9% este ano assim como em 2020.



Quanto às contas públicas, o Executivo estima um excedente orçamental de 0,3% já a partir de 2020. Em 2021 e em 2022 os excedentes orçamentais esperados são de 0,9% e 0,7%, respetivamente.