Governo fecha 2018 com défice de 0,5% e supera a meta

O ministro das Finanças voltou a conseguir um resultado melhor do que a meta. No ano passado, o défice foi de 0,5% do PIB, quando a meta mais recente era de 0,7%.

Portugal fechou o ano passado com um défice de 0,5% do PIB, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta terça-feira, 26 de março. A primeira estimativa vai ao encontro do valor que já tinha sido antecipado pelo Conselho das Finanças Públicas, e fica melhor do que a meta de 0,7%, que tinha sido definida pelo Governo.



O resultado de 2018 representa também uma melhoria significativa face ao ano anterior. Mesmo excluindo o impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos em 2017 (que foi de cerca de 2,1% do PIB), o défice tinha sido de 0,9%, tendo agora melhorado quatro décimas, face a este referencial.



O INE explica que comparando o fecho de contas de 2018, com o de 2017, houve aumentos em "todas as componentes da receita corrente", destacando-se a subida de 7,9% nas contribuições sociais, o aumento de 7,4% na receita de impostos sobre produção e importação, nomeadamente o IVA, e o crescimento de 6,7% dos impostos sobre o rendimento e o património.



O comportamento da receita fiscal está "associado ao crescimento da economia", confirma ainda o INE.