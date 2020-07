Conselho de Ministros aprovou o decreto lei que autoriza o Estado a adquirir as participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias da TAP SGPS", anunciou o Governo em comunicado.A Direção-Geral do Tesouro e Finanças vai adquirir as participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias da Atlantic Gateway, passando o Estado a deter uma participação social total de 72,5%. Como já era conhecido o Estado vai pagar 55 milhões de euros à Azul e a David Neeleman, ficando Humberto Pedrosa na estrutura acionista da TAP.