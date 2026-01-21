Sábado – Pense por si

Governo anuncia apoio à restauração. Ajuda será de 60 mil euros, 30% a fundo perdido

Negócios 10:49
O ministro da Economia avança ajuda ao setor da restauração com envolvimento do Turismo de Portugal. Apoio estará disponível em fevereiro em três eixos. Um deles envolve investimentos até 60 mil euros dos quais 30% serão a fundo perdido.

O Governo vai apoiar as empresas do setor da restauração. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia na Conferência Conversa Capital. “Estamos atentos ao setor da restauração, que é essencial para o turismo”, garantiu Manuel Castro Almeida.

Preço da 'bica' estável até 2026, segundo a Associação Nacional de Restaurantes
, o governante anunciou um apoio em três eixos, com a intervenção do Turismo de Portugal. “Muitas empresas estão ainda a pagar os custos da pandemia”, explicou.

“Vamos prolongar os prazos de pagamento” das empresas com dívidas em curso, afirmou o ministro.

Manuel Castro Almeida na conferência dos 10 anos da Conversa Capital
Além disso, “naquelas que devem à banca, o Turismo de Portugal vai substituir-se à banca e permitir prazos de pagamento mais alargados. E vamos apoiar as empresas que precisam de investimento com pequenos valores até 60 mil euros”. Deste valor, 30% será a fundo perdido se atingirem resultados.

“Em fevereiro já devemos ter a legislação aprovada”, acredita o governante.

Governo anuncia apoio à restauração. Ajuda será de 60 mil euros, 30% a fundo perdido