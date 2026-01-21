Governo anuncia apoio à restauração. Ajuda será de 60 mil euros, 30% a fundo perdido

O ministro da Economia avança ajuda ao setor da restauração com envolvimento do Turismo de Portugal. Apoio estará disponível em fevereiro em três eixos. Um deles envolve investimentos até 60 mil euros dos quais 30% serão a fundo perdido.
O Governo vai apoiar as empresas do setor da restauração. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia na Conferência Conversa Capital. “Estamos atentos ao setor da restauração, que é essencial para o turismo”, garantiu Manuel Castro Almeida.
Preço da "bica" estável até 2026, segundo a Associação Nacional de Restaurantes
Além disso, “naquelas que devem à banca, o Turismo de Portugal vai substituir-se à banca e permitir prazos de pagamento mais alargados. E vamos apoiar as empresas que precisam de investimento com pequenos valores até 60 mil euros”. Deste valor, 30% será a fundo perdido se atingirem resultados.
“Em fevereiro já devemos ter a legislação aprovada”, acredita o governante.