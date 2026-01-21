Governo anuncia apoio à restauração. Ajuda será de 60 mil euros, 30% a fundo perdido

O ministro da Economia avança ajuda ao setor da restauração com envolvimento do Turismo de Portugal. Apoio estará disponível em fevereiro em três eixos. Um deles envolve investimentos até 60 mil euros dos quais 30% serão a fundo perdido.

Edição de 13 a 19 de janeiro

O Governo vai apoiar as empresas do setor da restauração. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia na Conferência Conversa Capital. “Estamos atentos ao setor da restauração, que é essencial para o turismo”, garantiu Manuel Castro Almeida.



Com muitas empresas a denunciarem dificuldades de sobrevivência, o governante anunciou um apoio em três eixos, com a intervenção do Turismo de Portugal. “Muitas empresas estão ainda a pagar os custos da pandemia”, explicou.

“Vamos prolongar os prazos de pagamento” das empresas com dívidas em curso, afirmou o ministro.