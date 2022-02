Governo antecipa mudança nos escalões de IRS

Executivo já tem informações suficientes que permitem concluir que as retenções na fonte estão muito acima do desejável, o que obrigaria a um grande volume de reembolsos em 2023,

18 de fevereiro Sofia Oliveira com Leonor Riso

25 de novembro de 2021 Sofia Oliveira com Ana Taborda

O Governo vai alterar as tabelas de IRS para todos os contribuintes já este mês. Segundo apurou o Correio da Manhã, a ideia é adaptar as tabelas de retenção mensais aos aumentos verificados e aos nove escalões de imposto que o novo Orçamento do Estado para 2022 vai consagrar.



