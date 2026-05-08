Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Dinheiro

Google permite escolher a sua fonte de informação preferida nas pesquisas. Saiba como selecionar a SÁBADO

SÁBADO
SÁBADO 19:25
As mais lidas

A nova funcionalidade permite que os leitores selecionem o órgão de comunicação social que querem ver com com mais frequência nas Principais Notícias da pesquisa Google.

A Google lançou recentemente a funcionalidade "Fontes Preferidas" no motor de busca em Portugal. Esta ferramenta permite escolher os jornais favoritos dos leitores, passando assim a receber informação preferencial dos sites dos órgãos de comunicação social selecionados. Pode assim escolher a Sábado para aparecer de forma mais regular quando pesquisa notícias sobre determinado tema. 

Site da SÁBADO
Site da SÁBADO Sábado

A funcionalidade permite que os leitores vejam com mais frequência os artigos da SÁBADO nas "Principais Notícias" da Pesquisa Google. Após o utilizador selecionar as suas preferências, começará a ver mais artigos com conteúdo novo e relevante para a sua pesquisa.  

Se, após concluir o processo, pesquisar, por exemplo, por "Guerra do Médio Oriente", terá os conteúdos da SÁBADO no topo das notícias principais. Para selecionar a SÁBADO, depois de pesquisar por um tema, basta clicar no ícone que surge à direita de "Notícias Principais" e acrescentar sabado.pt nas preferências de fonte. Também pode utilizar .

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Google permite escolher a sua fonte de informação preferida nas pesquisas. Saiba como selecionar a SÁBADO