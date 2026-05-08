Google permite escolher a sua fonte de informação preferida nas pesquisas. Saiba como selecionar a SÁBADO

A nova funcionalidade permite que os leitores selecionem o órgão de comunicação social que querem ver com com mais frequência nas Principais Notícias da pesquisa Google.

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A Google lançou recentemente a funcionalidade "Fontes Preferidas" no motor de busca em Portugal. Esta ferramenta permite escolher os jornais favoritos dos leitores, passando assim a receber informação preferencial dos sites dos órgãos de comunicação social selecionados. Pode assim escolher a Sábado para aparecer de forma mais regular quando pesquisa notícias sobre determinado tema.



Site da SÁBADO Sábado

A funcionalidade permite que os leitores vejam com mais frequência os artigos da SÁBADO nas "Principais Notícias" da Pesquisa Google. Após o utilizador selecionar as suas preferências, começará a ver mais artigos com conteúdo novo e relevante para a sua pesquisa.

Se, após concluir o processo, pesquisar, por exemplo, por "Guerra do Médio Oriente", terá os conteúdos da SÁBADO no topo das notícias principais. Para selecionar a SÁBADO, depois de pesquisar por um tema, basta clicar no ícone que surge à direita de "Notícias Principais" e acrescentar sabado.pt nas preferências de fonte. Também pode utilizar este link para fazer a seleção diretamente.