Goldman Sachs prevê recessão em cadeia quatro vezes maior que a de 2008

As economias avançadas vão encolher cerca de 35% este trimestre em comparação com os três meses anteriores, quatro vezes mais do que o recorde absoluto, que até agora pertencia à crise financeira de 2008.

Já em relação à recuperação, ainda é uma incógnita, uma vez que não se sabe quando é que os cidadãos vão poder voltar a trabalhar.

O número de novos casos parece estar, no geral, a atingir um pico, mas "a melhoria é provavelmente consequência direta da distância social e do afundar da atividade económica, e pode reverter rapidamente se as pessoas voltarem simplesmente ao trabalho", escreve um analista da Goldman, Jan Hatzius, numa nota enviada aos clientes.

O mesmo analista defende que os legisladores a nível mundial têm conseguido uma boa resposta à crise, mas aponta que a Europa deveria fazer mais e que os países mais ricos terão de ajudar as economias em desenvolvimento.

"A resposta na Europa tem de escalar, por via de um maior (e idealmente, financiado centralmente) alívio orçamental e com um compromisso mais incondicional de ‘whatever it takes’ para com a integridade da Zona Euro", lê-se na mesma nota, citada pela Bloomberg. Paralelamente, "as economias emergentes vão precisar de muito mais ajuda do mundo rico", defende.