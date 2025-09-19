Sábado – Pense por si

Gato Preto avança com PER para salvar negócio

A cadeia de lojas de artigos de decoração e mobiliário para a casa avançou com um Plano Especial de Recuperação (PER), após uma forte quebra do negócio desde 2022.

Depois de uma forte quebra do negócio desde 2022, com prejuízos de 15 milhões de euros no ano passado, o Gato Preto avançou com um Plano Especial de Recuperação (PER), para "assegurar a continuidade da sua atividade", escreve, esta sexta-feira, o .

Segundo o "site" económico, a cadeia de lojas de artigos de decoração e mobiliário para a casa fala em "pressões económicas e financeiras", apontando que a atual situação exigirá uma "revisão profunda do seu modelo de operação para lidar com as adversidades do contexto atual e procurar soluções que possibilitem a estabilização da empresa e a sua revitalização futura", justificando assim o PER como uma "medida necessária para assegurar a continuidade da sua atividade".

O Gato Preto, detido pelo Grupo Aquin,  conta com 39 lojas, das quais 31 em Portugal e oito em Espanha.

