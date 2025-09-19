O regulador do comércio norte-americano acusa a empresa e a sua dona, a Live Nation (que detém em Portugal a Meo Arena), de utilizar táticas ilegais para inflacionar os bilhetes para concertos e outros eventos.
A Comissão
Federal do Comércio (FTC na sigla em inglês), juntamente com um grupo de
procuradores-gerais estaduais, processou a gigante da venda de bilhetes Ticketmaster,
alegando que a empresa força os consumidores a pagar demasiado para ver eventos
ao vivo, através da utilização de uma série de táticas ilegais.
Ticketmaster acusada de inflacionar preços de bilhetes nos EUA
A FTC alega que Ticketmaster e a empresa que a detém, a Live
Nation, enganou artistas e consumidores ao publicitar preços de bilhetes mais
baixos do que os clientes acabam por pagar e alegar falsamente que impôs limites
restritos ao número de bilhetes que os consumidores podem comprar para cada
evento.
Na realidade, diz a FTC, a Ticketmaster coordena-se com intermediários
na venda de bilhetes que contornam esses limites. A FTC alega que estes
intermediários usam contas falsas para comprar milhões de dólares em bilhetes
para depois vendê-los a um preço substancialmente mais elevado na plataforma da
Ticketmaster. A empresa beneficia com as comissões adicionais compradas nessas
vendas, diz a FTC.
A Ticketmaster controla 80% ou mais das vendas de
bilhetes dos grandes espaços para concertos dos EUA, de acordo com a FTC. Os consumidores
gastaram mais de 82,6 mil milhões em compras de bilhetes na Ticketmaster entre 2019
e 2024, acrescentou a agência.
O processo foi interposto no Tribunal Distrital dos EUA
para o Distrito Central da Califórnia. Juntaram-se ao processo as procuradorias-gerais
do Colorado, Florida, Ilinóis, Nebrasca, Tennessee, Utah e Virgínia.
A Associated Press procurou contactar sem sucesso a Live
Nation Entertainment, com sede na Califórnia.
FTC processa Ticketmaster por preços elevados dos bilhetes para concertos nos EUA
É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro
O Chega está no centro do discurso político e comunicacional português, e bem pode o PSD querer demarcar-se a posteriori (e não quer muito) que perde sempre. A agenda política e comunicacional é a do Chega e, com a cloaca das redes sociais a funcionar em pleno