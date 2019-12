Gabinetes do Governo custam 73,2 milhões

Os gabinetes dos 70 membros do Governo vão custar 73,2 milhões de euros, em 2020 . Com a atribuição desta verba ao maior Executivo de sempre, a despesa com estes gabinetes aumenta 13,7% e é muito superior à taxa de inflação prevista de 1%, em 2020. Os ministros e secretários de Estado têm mais 8,8 milhões de euros para gastar do que a verba atribuída para 2019.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã