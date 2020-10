Função Pública já está a autorizar pré-reformas

Se pudesse deixar de trabalhar a partir dos 55 anos com um corte salarial negociado com o seu empregador mas sem qualquer penalização na futura reforma, aceitaria? É mais ou menos assim que funcionam as pré-reformas no Estado. A região autónoma dos Açores já aprovou mais de 100 processos, as autarquias pelo menos dois, e o Ministério da Administração Pública (MMEAP) respondeu ao Negócios que autorizou cinco num total de 28 pedidos. Porém, ninguém revela quanto é que estes poucos funcionários passaram a receber.

