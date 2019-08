Nas eleições legislativas que se avizinham, os distritos de Lisboa e do Porto vão "roubar" um deputado aos distritos da Guarda e Viseu, passando a eleger 38% dos deputados da Assembleia da República. É mais um reflexo da crise no interior do país que se torna mais expressiva à medida que a análise passa dos distritos para os municípios e dos municípios para as freguesias.

E foi isso mesmo que o Negócios decidiu analisar: a evolução da população nas 3.019 freguesias do país. É no interior do país que se verifica a maior erosão populacional, mas é surpreendente verificar que entre as freguesias que mais perderam pessoas estão duas que se situam na capital, que é também a zona mais rica do país.

Na Misericórdia e em Santa Maria Maior não falta emprego, serviços públicos ou infraestruturas, que são geralmente apontadas como causas para o êxodo de pessoas do interior do país. Nestas duas freguesias lisboetas, a causa da redução do número de residentes está sobretudo na falta de acesso à habitação.



