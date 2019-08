Forever 21 perto de entrar em falência

A cadeia de lojas de fast fashion norte-americana Forever 21 está muito perto de declarar falência nos Estados Unidos, devido ao excesso de dívidas e a incapacidade de manter rentáveis a 800 lojas físicas espalhadas pelos cinco continentes.Segundo avança a Bloomberg , a marca e a sua equipa de consultores está em negociações com credores para a reestruturação da dívida, não estando a ser, no entanto, bem sucedidas, aponta uma fonte próxima da empresa. A entrar em processo de falência, a Forever 21 teria de fechar um número significativo de lojas.Já em junho, a mesma fonte apontava que o CEO da empresa estaria a contactar os seus credores para que estes ficassem com uma percentagem da empresa em troca da liquidação das dívidas.A marca foi fundada em 1984 em Los Angeles, pelo empresário Won Chang, mas chamava-se Fashion 21. Foi só quando começou a sua expansão que o nome mudou para o atual. Atualmente é a sexta maior marca no mercado da moda e acessórios nos Estados Unidos.Contactada pela SÁBADO, a Forever 21 não comentou se a situação se estende à operação europeia, especialmente a Portugal. Recorde-se que a retalhista se estreou no nosso país em outubro de 2010, com uma loja de mil metros quadrados no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.