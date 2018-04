O Fundo Monetário Internacional (FMI) defendeu esta quarta-feira a regularização do mercado das cripto-moedas e aconselhou prudência para os riscos futuros à estabilidade do sistema financeiro. Na mais recente edição do Global Stability Report, a organização recomendou aos bancos centrais que aproveitem estas tecnologias para tornar a experiência de utilização do dinheiro real mais apelativa.

"Os bancos centrais podem aprender com as propriedades das cripto-moedas e das tecnologias subjacentes para tornar a utilização de dinheiro real mais atractiva", pode ler-se no relatório. Segundo o FMI, as principais vantagens destas inovações são o aspecto instantâneo, sem intermediários e sem necessidade de os intervenientes estarem no mesmo espaço físico, o que possibilita o anonimato nas transacções.

Com tudo isto, "as cripto-moedas são altamente apelativas para pagamentos transfronteiriços e micro-pagamentos numa recente economia digital assente na partilha de serviços", defende o FMI. A instituição liderada por Christine Lagarde deu o exemplo de países como o Canadá, a Singapura ou a Suécia, em que os bancos centrais já estão a par das novas tecnologias.

Mas nem tudo são boas notícias. O Fundo Monetário assume que, com a permissão de movimentações anónimas, "isso resulta, potencialmente, num novo e massivo veículo para branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo" e a organização avisa que "os reguladores e supervisores devem estar particularmente vigilantes" no que diz respeito a questões judiciais sobre a matéria.

Embora o FMI veja grande potencial no mundo das cripto-moedas, o Fundo considera que moedas digitais como a bitcoin não preenchem os requisitos para serem consideradas dinheiro. A tecnologia permite a acumulação de valores mas "o seu uso enquanto meio de pagamento é limitado e a sua volatilidade elevada tem impedido que se torne uma unidade de conta confiável", pode ler-se no relatório.

E o FMI mostra também dados para mostrar o papel diminuto que as moedas digitais têm no sistema financeiro global: o seu valor de mercado é inferior a 3% do conjunto dos bancos centrais das quatro maiores economias do mundo. "As cripto-moedas, actualmente, impõem desafios limitados à condução da política monetária. No entanto, o crescimento vertiginoso do sector poderá pressupor riscos à estabilidade financeira no futuro e, por isso, merecem vigilância dos reguladores", conclui a instituição.

E o Fundo Monetária não é o primeiro órgão financeiro a alertar para a falta de protecção financeira que advém da tecnologia. Também o Banco Central Europeu (BCE) já recomendou prudência relativamente às cripto-moedas, por não serem apoiadas por nenhum banco central ou Governo, e a Autoridade Bancária Europeia (EBA), a Autoridade dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a Autoridade Europeia dos Seguros e das Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) também alertaram os consumidores para os riscos associados às moedas digitais.