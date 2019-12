O relatório interno do fisco

revela que 93 carros imobilizados pela GNR por indicação dos funcionários do fisco, quatro não eram os devedores identificados porque já não eram os proprietários do carro; 17 já tinham pago as dívidas em Abril e Maio, antes da acção de 28 de Maio; e dois contribuintes tinham, entretanto, sido declarados insolventes. AT vai "reparar" os "direitos dos contribuintes interceptados que não reuniam as condições de penhora",

avança o jornal Público