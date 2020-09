Os trabalhadores precários estão a ser multados em 75 euros pelo Fisco por abrirem atividade como independentes este mês com retroativos a julho, uma exigência da Segurança Social para que lhes fosse atribuído um apoio. Fonte oficial do Ministério das Finanças garante ao Correio da Manhã que os processos serão anulados e devolvidas as coimas já pagas.