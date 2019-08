Fisco avança com inspeções “amigáveis”

O Fisco vai fazer nos próximos dias um conjunto de inspeções tributárias a empresas espalhadas pelo país e que abriram atividade no último ano. Mas estas inspeções terão intenções "amigáveis", isto é, o Fisco pretende com elas incentivar as empresas a cumprir as suas obrigações fiscais, sobretudo em sede de IVA, alertando para falhas e esclarecendo dúvidas.



