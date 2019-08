Atum gigante pescado na Noruega pode valer 30 mil euros

O atum rabilho, o maior do mundo dentro da espécie, foi capturado pela Leroy Seafood, na Noruega, depois de ter sido observado por câmaras de vigilância a nadar a mais de sete metros de profundidade. Agora pode valer cerca de 30 mil euros no frenético mercado do Japão, segundo a Bloomberg.





Depois do grave problema com a sobrepesca de atum nas décadas de 50 e 60 do século passado, a Noruega está novamente a aumentar a sua cota de pesca de atum. Em 2019, a cota subiu para 239 toneladas, face às 104 toneladas do ano anterior. No próximo ano, a cota de pesca desta espécie irá aumentar para 300 toneladas, o equivalente a quase 60 milhões de euros.O Ministério das Pescas da Noruega fez uma declaração a elogiar a captura de quatro atuns rabilhos, mostrando-se satisfeito com a alta rentabilidade do peixe."O 'stock' de atum rabilho está a crescer e está cada vez mais presente nas águas norueguesas", disse o ministro das pescas Harald Tom Nesvik, num comunicado, divulgado pela agência de notícias. "Significa que os pescadores noruegueses podem novamente ganhar bom dinheiro com isso".O atum rabilho pode pesar até 700 kg e medir 3 metros de comprimento. É capaz de atingir uma velocidade máxima de 70 quilómetros por hora. De acordo com o Ministério das Pescas do país, este é o peixe mais caro do mundo.