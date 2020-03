Fed corta juros em 100 pontos base para intervalo entre 0% e 0,25%

A Reserva Federal norte-americana voltou a cortar os juros diretores, desta vez em 100 pontos base, para um intervalo entre 0% e 0,25%. A taxa dos fundos federais regressa assim ao intervalo dos mínimos históricos onde permaneceu por muito tempo, antes de ter sido iniciada a normalização da política monetária.





Donald Trump já reagiu, dizendo estar "muito feliz". O presidente norte-americano, recorde-se, tem exercido bastante pressão e criticado o banco central por não avançar com um corte de juros mais profundo - o que veio agora a acontecer.A Fed anunciou também este domingo um novo programa de flexibilização quantitativa (quantitative easing – QE) que passa pela compra de obrigações num valor mínimo de 700 mil milhões.

Além disso, anunciou várias outras medidas, incluindo deixar os bancos financiarem-se a partir da janela de desconto da Fed durante 90 dias e reduzir os requisitos de capital de reserva para 0%.



E mais: a Reserva Federal anunciou ainda ter-se concertado com mais cinco bancos centrais para garantir que há dólares disponíveis em todo o mundo através de contratos swap.



No passado dia 3 de março, a autoridade monetária liderada por Jerome Powell (na foto) tinha já procedido a um corte surpresa de 50 pontos base da taxa diretora, para um intervalo entre 1% e 1,25% - isto na tentativa de conter o impacto económico do coronavírus. Foi a primeira vez que a Fed anunciou um corte de emergência desde a crise financeira.



Ciclo de subidas ficou para trás



Powell tinha declarado que o corte de 25 pontos base da taxa dos fundos federais anunciado em julho do ano passado – o primeiro em mais de 10 anos – não seria o início de um longo ciclo de descidas. Mas em setembro voltou a descer os juros diretores e voltou a fazê-lo na reunião de política monetária de outubro. Em dezembro e depois em janeiro deste ano já não lhes mexeu.



Com as três reduções do ano passado, tudo apontava para que tivesse ficado para trás o ciclo de normalização iniciado há pouco mais de quatro anos. E ficou.

Depois de cerca de sete anos sem mexer nos juros (tinha-os cortado em dezembro de 2008), que se mantiveram em mínimos históricos entre 0% e 0,25%, a Reserva Federal elevou nove vezes os juros entre finais de 2015 e dezembro de 2018.

A Fed procedeu ao primeiro aumento (de 25 pontos base) em dezembro de 2015 e posteriormente voltou a incrementar em 25 pontos base a taxa diretora em dezembro de 2016. Seguiram-se mais três subidas de 25 pontos base em 2017 e mais quatro aumentos em 2018.

Em julho de 2019 procedeu então ao primeiro corte desde dezembro de 2008. Ou seja, 10 anos e meio depois, regressou a uma política de estímulos à economia, num momento de desaceleração – o que, ainda assim, continuou a "saber a pouco" ao presidente norte-americano, com Trump a insistir em cortes mais profundos, baixando os juros diretores diretamente para os 0%, e a dizer que a Fed não tinha coragem.



(notícia atualizada às 21:57)