FC Porto na 'lista negra' do Novo Banco

A dívida do Grupo FC Porto ao Novo Banco (NB) está na lista de créditos de risco abrangidos pelo Acordo de Capitalização Contingente (ACC), através do qual o Fundo de Resolução (FdR) compensa o Novo Banco por perdas geradas por esses empréstimos. Questionada sobre sobre o assunto, fonte oficial dos Dragões foi categórica: "O FC Porto está a cumprir todos os créditos com o Novo Banco e com todos os bancos.







Cofina Media