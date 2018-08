Esta não é a primeira parceria que o Facebook firmaria com empresas financeiras. Em 2018, os utilizadores conseguem encomendar produtos directamente da plataforma devido a uma parceria com a Mastercard e a American Express.









O Facebook pediu a uma série de bancos norte-americanos (JP Morgan, a Wells Fargo e o Citigroup) para disponibilizar o extracto e transacções dos clientes, revelou o Wall Street Journal. O objectivo da rede social? Dar aos utilizadores a possibilidade de consultar extracto bancário através do Messenger, plataforma de mensagens do Facebook.Em comunicado, a rede social salienta que quer "melhorar a experiência online das pessoas" - e que não está a comprar "dados de bancos ou de empresas de cartões de crédito para anúncios". "Conectar contas permite às pessoas receber actualizações, em tempo real, no Messenger, onde as pessoas podem manter o controlo de informação como o extracto bancário, recibos e actualizações sobre o estado de encomendas", lê-se no comunicado.Ao Wall Street Journal, a JP Morgan recusou a proposta do Facebook. O porta-voz do banco diz que não há interesse em "partilhar informação sobre as transacções dos utilizadores fora da plataforma do banco".