Os ex-administradores da Caixa Geral de Depósitos já entregaram uma queixa contra a auditoria da EY ao banco estatal à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), uma informação que foi avançada pelo Expresso e confirmada pelo Negócios . O objetivo é que o regulador avalie os erros que os gestores dizem existir nesta análise da auditora à gestão da Caixa entre 2000 e 2015.A queixa foi entregue à entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias esta segunda-feira por cinco ex-administradores do mandato de Faria de Oliveira no banco estatal, entre 2008 e 2010. Segundo avança o Expresso, foi subscrita pelo ex-presidente da Caixa, mas também por Norberto Rosa, Jorge Tomé, Francisco Bandeira e José Araújo e Silva.Pedro Cardoso deverá agir apenas judicialmente e Rodolfo Lavrador, que ainda integra os quadros do banco público, deverá ficar de fora desta iniciativa.