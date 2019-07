No final do ano passado foi relançada pelo Governo uma linha de crédito bonificado, em que o Estado é fiador. Desde o início deste ano, os estudantes do ensino superior já pediram aos bancos, ao abrigo desta linha de crédito, cerca de 5,5 milhões de euros. Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), avançados pelo jornal Público, em pouco mais de seis meses foram concretizados 503 contratos - número inferior aos habituais antes da suspensão deste sistema de empréstimos, há quatro anos.Apesar de a linha de crédito ter sido reaberta no início de dezembro, apenas o Millenium BCP disponibilizou os empréstimos aos estudantes do ensino superior nessa altura. Os restantes bancos - Caixa Geral de Depósitos (CGD), Montepio Geral e BIC - apenas começaram a prestar este serviço em meados de janeiro.A maior parte do valor dos empréstimos foi destinada a alunos de licenciaturas (3,2 milhões de euros) e a alunos de mestrados integrados (1,7 milhões de euros).Na altura em que relançou este programa de crédito, a tutela esperava que fosse usado maioritariamente por alunos de mestrado e doutoramento - objetivo que até ao momento não foi atingido.Durante a primeira fase de funcionamento desta linha de crédito, entre 2007 e 2015, os bancos emprestaram 25 milhões de euros por ano. Mas a popularidade deste sistema foi diminuindo.