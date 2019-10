Estes produtos são difíceis de exportar

Uma bica em Portugal tem, tradicionalmente, cerca de 7 gramas de café para 30 mililitros de água. Quando, em Dezembro de 2007, foi anunciada a abertura da primeira loja da Starbucks em Lisboa – que seria inaugurada em Setembro do ano seguinte –, já a multinacional americana preparava a adaptação dos seus produtos ao mercado local.





Havia um (pequeno) problema que poderia dificultar a aceitação dos cafés no país: a chávena. "A Starbucks não tinha chávena de [café] expresso, mas apenas para café duplo ou doppio, de 60 mililitros", diz à, Luís Rocha e Mello, director de operações da marca em Portugal. Mais: a sua forma também não era a ideal.A base da chávena internacional era lisa e direita – sendo que a ideal para servir uma bica deve ser côncava, para permitir a formação de espuma. A marca teve mesmo de desenvolver uma chávena específica só para o mercado português, "sendo que a mesma acabou por ser produzida cá", conta o responsável.Nem todos os produtos, negócios ou formatos são exportáveis. Alguns só funcionam no país de origem e isso tem quase sempre a ver com aspectos de identidade. "O homem é um animal cultural e a componente cultural da nossa visão de mundo é intransponível. Há paladares, formas, sons e sabores que podem viajar, mas não todos, nem para todo o lado. Não sem transformações ou adaptações", explica Edson Athayde, CEO da FCB Lisbon Advertising Company. Como aconteceu com a Starbucks, em Portugal.