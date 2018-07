Uma casa de 10.000 metros quadrados de terreno, 12 quartos, 21 casas de banho, seis bares e quatro piscinas era a mais cara casa no mercado. Mas já saiu do mercado e foi vendida por 200 milhões de euros, um valor bastante inferior ao preço inicial de venda que se 427 milhões de euros.A mansão, localizada numa colina em Bel Air, Los Angeles, e foi mandada construir pelo arquitecto Paul McClean, que quis criar a casa mais cara e luxuosa do mundo. O projecto demorou seis anos a concluir e estava há mais de um ano à procura de um comprador, segundo noticia a ABC."Esta casa está pensada para um multimilionário que está em Los Angeles pela primeira vez e quer ser conhecido", disse o arquitecto responsável pela obra que explicou que foi isso que levou a que fosse construída na casa uma discoteca no interior da casa, vários bares, tectos LED, uma sala de cinema IMAX com 45 lugares de couro e uma piscina aquecida.A casa tem ainda uma adega de champanhe, duas caves de vinho, um spa e um ginásio privado e ainda uma garagem com 12 carros de luxo e um heliporto.