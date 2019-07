As três variedades de alface produzidas pela Grow to Green nunca viram a luz do sol, não sabem o que é terra e nem sentiram gotas de chuva a escorrerem pelas folhas. Cresceram dentro de uma câmara climática – que parece saída de um filme de ficção científica sobre a vida em Marte –, dispostas em prateleiras e iluminadas por uma luz de cor magenta intensa. "Ali será noite daqui a 10 minutos", anuncia Patrícia Pires, bióloga, quando o relógio marca pouco mais das 11h. É que as lâmpadas LED que incidem sobre as alfaces vão apagar-se e para as plantas é como se o pôr-do-sol desse lugar a um céu estrelado.Não estamos em Marte, mas dentro de um armazém em Castelo Branco, onde a empresa portuguesa construiu cinco câmaras climáticas para testar a produção de plantas com o máximo de eficiência energética. "As tendências mostram que esta tecnologia vai ser necessária. Por um lado, devido às alterações climáticas, por outro pelo valor que as pessoas dão ao que é produzido localmente e sem recurso a pesticidas", explica à SÁBADO João Pereira, responsável pelo business development da Grow to Green.