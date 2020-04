Estado apoia media com compra de 15 milhões de euros em publicidade institucional

O Governo aprovou uma medida de emergência para o setor dos media que implica a compra antecipada de publicidade institucional no valor de 15 milhões de euros.





Na conferência de imprensa que decorreu esta sexta-feira na Presidência do Conselho de Ministros, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou que a distribuição do montante pelos órgãos de comunicação será discutida na próxima semana. O objetivo do Governo é fazer uma repartição "equitativa" do montante, sendo que o dinheiro deverá chegar às empresas ainda em abril. A Lusa e a RTP ficam de fora desta medida.(notícia em atualização)