Sábado – Pense por si

Dinheiro

Empresário perde mais de 20 mil euros em transação de conta no Novo Banco

CM 19:12
As mais lidas

Há registo de mais casos.

Nelson Carvalho é proprietário de uma empresa de distribuição de gás e rações em Torre de D. Chama, no concelho de Mirandela. Há cerca de um mês perdeu cerca de 25 mil euros em transações bancárias. “Estava a fazer uma transferência para um fornecedor e dias depois descobrimos que esse dinheiro nunca chegou porque o IBAN de destino foi alterado”, explicou ao Correio da Manhã o lesado, cliente do Novo Banco, a quem atira as responsabilidades. “Já tinha existido outra transferência de quase cinco mil euros que nós nunca fizemos; comunicamos ao Banco e percebemos que houve ainda mais tentativas de transferências, das quais nunca recebemos qualquer tipo de alerta”.  

Novo Banco nova sede taguspark
Novo Banco nova sede taguspark

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos Empresas Desporto Basquetebol Crime lei e justiça novobanco Mirandela Nelson Carvalho
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo

Videovigilância mais segurança

É de extrema importância munir as nossas cidades com tecnologia de vídeovigilância para a salvaguarda das pessoas e bens, mas Portugal está a ficar para trás face a outros países europeus.

Menu shortcuts

Empresário perde mais de 20 mil euros em transação de conta no Novo Banco