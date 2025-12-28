Empresário perde mais de 20 mil euros em transação de conta no Novo Banco

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Nelson Carvalho é proprietário de uma empresa de distribuição de gás e rações em Torre de D. Chama, no concelho de Mirandela. Há cerca de um mês perdeu cerca de 25 mil euros em transações bancárias. “Estava a fazer uma transferência para um fornecedor e dias depois descobrimos que esse dinheiro nunca chegou porque o IBAN de destino foi alterado”, explicou ao Correio da Manhã o lesado, cliente do Novo Banco, a quem atira as responsabilidades. “Já tinha existido outra transferência de quase cinco mil euros que nós nunca fizemos; comunicamos ao Banco e percebemos que houve ainda mais tentativas de transferências, das quais nunca recebemos qualquer tipo de alerta”.



Novo Banco nova sede taguspark

