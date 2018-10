Os emigrantes que regressem ao país no próximo ano e em 2020 ficarão isentos de IRS sobre metade do seu salário ou rendimentos empresariais. O incentivo, mais amplo do que o noticiado, está na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019.

"São excluídos de tributação 50% dos rendimentos do trabalho dependente e dos rendimentos empresariais e profissionais" das pessoas que se tornarem "fiscalmente residentes" em Portugal e que estejam fora há mais de três anos. Para beneficiar do bónus é preciso também ter a situação fiscal regularizada.

A medida é um sinal do Governo para fazer regressar mais trabalhadores portugueses, independentemente do seu grau de qualificações. Isentar metade do salário é melhor do que conceder um desconto de 50% no IRS, medida que esteve em estudo conforme noticiou o Expresso.