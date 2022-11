EDP aumenta preços da luz em 3% em 2023 devido a preço da energia e do mecanismo ibérico

A EDP anunciou esta quarta-feira que a partir de 1 de janeiro de 2023, as faturas da luz dos seus clientes domésticos vão aumentar em média cerca de 3%. Isto depois de em setembro ter descartado "mais alterações até ao final do ano no preço da eletricidade", a menos que haja "situações excecionais no decorrer dos próximos meses".







CEO da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade,

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"O valor global da fatura de eletricidade dos clientes residenciais da EDP Comercial irá variar, em média, cerca de 3%. Esta variação inclui uma atualização do tarifário da EDP Comercial, refletindo a volatilidade do custo de aquisição de energia e a descida das Tarifas de Acesso às Redes ainda provisórias", indicou a empresa numa nota enviada ào Negócios.No entanto, o aumento não se deve apenas aos preços da energia mas também à "melhor estimativa do que será o custo do Mecanismo de Ajuste do Mercado Ibérico de Eletricidade. O custo deste mecanismo irá variar mensalmente e estará discriminado na fatura de cada cliente".Até agora a EDP Comercial fazia parte do lote de comercializadoras de eletricidade que ainda não estavam a repercutir o valor do ajuste do Mecanismo Ibérico nas faturas dos seus clientes, ao contrário de outras empresas como a Galp e a Iberdrola. No entanto, começará a fazê-lo no início de 2023."A EDP Comercial decidiu em 2022 não discriminar o valor do mecanismo para os clientes residenciais, decisão que se manterá até final do ano. Está neste momento em vigor o preço que foi atualizado em julho e que se manterá inalterado até ao final do ano", explicou a empresa.Depois de te aumentados as suas tarifas de eletricidade no início de 2022, a EDP Comercial voltou a fazê-lo em maio (2,9%), tendo depois descido os preços 3% em julho, sendo que as tarifas se mantêm inalteradas desde essa altura.