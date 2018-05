O preço dos combustíveis continua a aumentar. Pela décima semana consecutiva os preços aumentaram e, no caso do gasóleo, mais de metade do valor final pago por litro equivale a impostos. E se em vez do gasóleo taxasse o bife?

Depois do imposto sobre o açúcar, em vigor em Portugal desde o ano passado, será uma hipótese taxar a carne vermelha? Alguns países estão a ponderar aumentar a carga fiscal de produtos prejudiciais – quer para a saúde quer para o ambiente. A taxação à carne vermelha foi já discutida em países como a Alemanha, a Dinamarca e a Suécia.

"Não há qualquer dúvida de que a carne vermelha tem uma grande pegada de carbono", disse ao jornal i o presidente da Quercus, João Branco. O ambientalista acredita que a taxação "seria viável, tal como se fez com o açúcar", já que "a produção e consumo de carne vermelha é um dos principais problemas ambientais do planeta".

Inclusive, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 15% das emissões globais de gases com efeito de estufa são consequência do sector da pecuária.

Consumo de carne aumentou 500%

Um relatório publicado no final do ano passado pela Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR) revela que o consumo de carne aumentou 500% entre 1992 e 2016.

A FAIRR defende que a taxação de carne vermelha é "inevitável", acreditando que possa acontecer nos próximos cinco a dez anos.