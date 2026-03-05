Sábado – Pense por si

Via Verde aumenta preços a partir de 10 de abril

Lusa 15:29
A nova tabela de preços entra em vigor a 10 de abril e contempla subidas em vários serviços, como a adesão à Via Verde Autoestrada, cujo pagamento mensal passa de 1,03 euros para 1,04 euros.

A Via Verde vai atualizar os preços a partir de dia 10 de abril, com aumentos que chegam aos três euros anuais, segundo a tabela publicada esta quinta-feira na página da empresa.

A nova tabela de preços entra em vigor a 10 de abril e contempla subidas em vários serviços, como a adesão à Via Verde Autoestrada, cujo pagamento mensal passa de 1,03 euros para 1,04 euros (ou 54 cêntimos com desconto promocional do extrato eletrónico), enquanto o pagamento anual passa de 12,25 euros para 12,39 euros.

Já na modalidade Via Verde Mobilidade, o pagamento mensal sobe de 1,75 euros para 1,99 euros, enquanto o pagamento anual aumenta de 20,49 euros para 23,49 euros, por exemplo. Na Via Verde Mobilidade Leve, o pagamento de mensalidade passa de 2,09 euros para 2,49 euros.

Por outro lado, noutros serviços que a empresa oferece, como a fita autocolante ou a bolsa para o identificador, os preços mantêm-se.

Os clientes foram informados pela empresa desta atualização de preços, que poderá ser consultada no 'site' da Via Verde.

