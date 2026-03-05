Ajuste do ISP "insuficiente para aquilo que seria de esperar", diz ANAREC

Os revendedores de combustíveis não estão satisfeitos com a solução apresentada pelo Executivo para mitigar o impacto do aumento dos combustíveis. Na prática, dizem, mexer no ISP não vai mexer muito no preço final. "Estamos a falar se calhar um cêntimo", alertam.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis considera o ajuste que o Governo se disponibilizou a fazer no imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), para mitigar o aumento dos combustíveis neste contexto de guerra, não é suficiente - principalmente tendo em conta as possíveis subidas que se avizinham.



Combustíveis terão aumentos consideráveis, segundo a vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo DR

"Nós, revendedores de combustível, tínhamos solicitado já no passado uma baixa do ISP e também da taxa de carbono, e nesta altura em que vai haver um aumento da receita do Estado por via do aumento do produto - a taxa do IVA aumenta, a receita da taxa do IVA aumenta -, o Governo dizer que vai reduzir o ISP na mesma proporção é completamente insuficiente para aquilo que seria de esperar", disse Mafalda Trigo, em entrevista ao programa do Negócios no canal NOW.

"É um bom começo mas não é um apoio porque o governo vai continuar a receber o mesmo nível de impostos e não vai mexer muito no preço final. Estamos a falar se calhar um cêntimo, um cêntimo e pouco. Não irá para muito além dessa situação e nós neste momento precisávamos de um apoio especial para conseguirmos controlar que a taxa da inflação não aumentasse de uma maneira desmedida", afirma a vice-presidente da ANAREC.

10 CÊNTIMOS A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis antecipa que o aumento do gasóleo vai ser superior a 10 cêntimos por litro a partir de segunda-feira.

No debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro disse estar disponível para alargar, a partir da próxima semana, os descontos extraordinários que vigoram há quatro anos no ISP. No entanto, a medida só avançará após um aumento de preços nos combustíveis em “mais de 10 cêntimos”.

“Caso se verifique uma subida de preço da gasolina e do gasóleo superior a 10 cêntimos face ao valor desta semana, o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário ao ISP para compensar o adicional de receita do IVA, devolvendo todo esse adicional aos portugueses e portuguesas, e às empresas", disse Luís Montenegro, na quarta-feira.

Os postos de abastecimento pelo país todo já estão a sentir uma corrida para as pessoas abastecerem ao preço desta semana. Mafalda Trigo, vice-presidente da ANAREC

Os valores só serão conhecidos amanhã, mas a ANAREC já faz estimativas: "Pelo menos 10 cêntimos no gasóleo, mas eu pessoalmente acredito que vai ser bastante superior. E na gasolina está bastante mais abaixo, neste momento está em 5 [cêntimos por litro]", avisa.

Mafalda Trigo afasta um cenário de rutura de combustíveis em Portugal, mas diz "os postos de abastecimento pelo país todo já estão a sentir uma corrida para as pessoas abastecerem ao preço desta semana". Ainda assim, garante que há "reservas suficientes para o prazo estimado de três meses". "Pode acontecer em alguns postos efetivamente essa rotura, não porque haja pouco produto a nível nacional mas porque pontualmente já não é possível reabastecer os postos de abastecimento, e efetivamente se a procura for muito elevada. No entanto, na próxima semana os postos são repostos e as pessoas não precisam de se preocupar", assegura.

Siga-nos no WhatsApp.