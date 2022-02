DGEG: Efeitos "residuais" da exploração de lítio na economia não superam "efeitos nefastos" nas regiões

A Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) considera que a prospecção e pesquisa de lítio em Portugal terá "efeitos nefastos" e que os efeitos positivos nas economias regionais - que dependem da atuação das empresas - são "residuais". É o que indica a Avaliação Ambiental Estratégica da DGEG, citada pelo jornal Público.





Esta semana, a DGEG reduziu de oito para seis as áreas em que será feita a prospecção e pesquisa e as áreas a explorar viram o seu tamanho reduzido para metade. O concurso público avança nos próximos 60 dias."A especialização nos sectores da base económica que potencialmente podem beneficiar com as operações de prospecção e pesquisa é, de um modo geral, residual. O mesmo se constata, embora com valores médios ligeiramente mais elevados, quando se consideram as actividades que podem estar mais relacionadas com as intervenções em causa", indica a Avaliação Ambiental. "Cerca de 28,5% do total da área afecta à prospecção e pesquisa encontra-se inserida no Sistema Nacional de Áreas Classificadas ao abrigo do regime jurídico de conservação da natureza e da biodiversidade."