Mais de 34 mil postos de trabalho ficaram por preencher no final do primeiro trimestre deste ano, o que corresponde a um aumento de 24,6% face aos 27 400 empregos que ficaram vagos no mesmo período de 2018, revelam dados do gabinete de estudos do Ministério do Trabalho.Leia toda a notícia no Correio da Manhã