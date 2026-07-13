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Despejos mais fáceis e fim do travão aos aumentos: "Governo dá sinais de que senhorios devem aumentar rendas"

Marta Rodrigues 15:20
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Governo quer menos burocracia, menos regulação e maior "liberdade de negociação". Porta-voz do movimento Casa Para Viver acredita que as propostas aumentam a precarização e exercem mais pressão sobre as famílias.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros um conjunto de propostas que alteram a regulação das rendas, passando pela facilitação dos despejos e fim do travão aos aumentos. O Executivo diz que o objetivo é “devolver a confiança ao mercado para aumentar a oferta de habitação”, mas, para a porta-voz do movimento Casa Para Viver, Rita Silva, o pacote “só vem precarizar o elo mais fraco, o inquilino”. 

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Tópicos Aumentar a família rendido Rendas Cá Por Casa Rita Silva Economia Politica Conselho da União Europeia Países Baixos Europa Alemanha Portugal
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