Défice melhora 1,1 mil milhões de euros até Julho, receita cresce 5%

O ministro das Finanças, Mário Centeno, está comprometido com uma meta de défice em contabilidade nacional, a que importa a Bruxelas, de 0,7% do PIB.

O défice orçamental melhorou 1,1 mil milhões de euros de Janeiro e Julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017, de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças enviado esta segunda-feira, dia 27 de Agosto. Este desempenho decorre do facto da receita (5,3%) estar a crescer bem acima da despesa (2,5%). O boletim da Direcção-Geral do Orçamento (DGO) com informação mais completa só será publicado ao final desta tarde.



"A melhoria do saldo global é explicada por um crescimento da receita (5,3%) superior ao aumento da despesa (2,5%)", explica o gabinete de Mário Centeno, uma tendência que se tinha registado no primeiro semestre. O défice orçamental fixou-se em 2,6 mil milhões de euros até Julho e o excedente primário (saldo orçamental excluindo o serviço da dívida) melhorou ainda mais, atingido os 3,17 mil milhões de euros.