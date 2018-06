Défice aumenta 1,6 mil milhões de euros de Janeiro a Maio

O investimento no sector da Saúde e os reembolsos de IRS fizeram aumentar o défice das contas públicas em 1.592 milhões de euros para os 2.225 milhões. Segundo um comunicado do Ministério das Finanças a despesa da Administração Pública subiu 2,9% até Maio, influenciada pela despesa do Serviço Nacional de Saúde.

A receita líquida de IVA subiu 5,2% e as contribuições para a Segurança Social aumentaram 6,7%.