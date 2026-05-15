DBRS sobe perspetiva para a dívida portuguesa para positiva. Mantém rating em A (high)

A agência de notação financeira manteve o rating da República Portuguesa em A (high), o quinto nível mais elevado.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Morningstar DBRS manteve esta sexta-feira, tal como era esperado, o rating de Portugal em A (high), o quinto nível mais elevado. A agência de notação financeira canadiana elevou, contudo, a perspetiva de "estável" para "positiva", abrindo a porta a nova melhoria na classificação da dívida portuguesa.



DBRS D.R.

No relatório, a DBRS indica que a melhoria da perspetiva reflete a expectativa de que o rácio da dívida pública sobre o produto interno bruto (PIB) se encontra bem posicionado para continuar a descer para "níveis significativamente mais baixos no médio prazo", beneficiando de uma "gestão orçamental prudente e de dinâmicas favoráveis no crescimento económico".

A agência canadiana destaca que Portugal está a caminho de ver este ano o seu rácio da dívida ficar abaixo da média da Zona Euro, o que não sucede desde 2004.

A DBRS assinala que "a escalada nas tensões geopolíticas e no comércio global constituem riscos significativos, os efeitos económicos e orçamentais do conflito no Médio Oriente, bem como das intempéries do início deste ano, deverão ser geríveis e temporários".

Ainda assim, os analistas da DBRSA ressalvam que "uma maior escalada no conflito no Médio Oriente, que resultaria em presões prolongadas sobre os preços da energia e disrupções nos fornecimentos globais de energia, constituiria um risco material de deterioração quer do crescimento económico quer das finanças públicas portuguesas".

Como fatores que poderão levar a DBRS a elevar o rating de Portugal são apontados "a manutenção de uma trajetória clara de descida do rácio da dívida ou a evidências persistentes de que o país está a melhorar a sua resiliência económica e potencial de crescimento". Já um desempenho orçamental aquém das expectativas atuais, travando a trajetória de descida da dívida pública poderão levar a DBRS a recolocar a perspetiva em "estável".