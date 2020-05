Crise: UE propõe Fundo de Recuperação com 500 mil milhões a fundo perdido

A Comissão Europeia vai apresentar uma proposta para o fundo de recuperação da União Europeia composto por 750 mil milhões de euros, montante totalmente assegurado através da emissão de dívida conjunta por parte do órgão executivo comunitário. Esta verba divide-se em 500 mil milhões de euros a distribuir pelos Estados-membros através de subvenções a fundo perdido e 250 mil milhões via empréstimos, segundo avançou a Bloomberg e o Financial Times.Ao que o Negócios conseguiu entretanto apurar, do montante global do fundo de retoma que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, apresenta a partir das 12:30 (hora de Lisboa) no Parlamento Europeu, 80% destina-se a apoiar as economias dos Estados-membros, 12% para apoio às empresas e 8% diz respeito a investimentos nos setores da saúde e proteção civil.O valor a distribuir pelos Estados-membros a título de subsídios a fundo perdido é precisamente igual ao proposto na semana passada pela Alemanha e pela França. A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, deram assim um passo em frente para superar o impasse em que caíra a discussão europeia relativa ao modelo e critérios de alocação do fundo de retoma cuja necessidade foi acordada por unanimidade pelos 27 Estados-membros.