CP vai lançar concurso de mil milhões de euros para comprar 129 comboios

A CP está a preparar um concurso para a compra de 129 novos comboios no valor de cerca de mil milhões de euros, segundo o Público. Esta compra será realizada através do financiamento do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.

O caderno de encargos ainda está a ser preparado, mas segundo o mesmo jornal a lista inclui 62 comboios suburbanos, 55 regionais e 12 composições de longo curso.

O Público detalha ainda que o objetivo é que as 12 novas composições de longo curso para reforçar a frota dos pendulares possam circular a 250 Km/hora, ou mais, dando, assim, seguimento às intenções do Programa Nacional de Investimentos - PNI 2030 que prevê uma linha de velocidade alta entre Lisboa e Porto.

Um dos critérios do caderno de encargos para a escolha dos fornecedores será o selo ‘made in Portugal’. "O objetivo é associar a compra destes 129 comboios ao Centro Tecnológico Ferroviário e às recém abertas oficinas de Guifões, nas quais se pretendia fazer o comboio português", conta o jornal na edição desta sexta-feira.