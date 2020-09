EDP recebeu 500 pedidos por dia para pagar faturas a prestações

Devido à pandemia, a EDP recebeu 500 pedidos por dia de famílias para pagar a conta da eletricidade e gás natural a prestações, tendo sido todos aceites, segundo o Jornal de Notícias.

No total, entre março e final de agosto a elétrica – que tem mais de 4 milhões de clientes -aprovou o pagamento faseado e sem juros a 78 mil famílias, bem como a quatro mil pequenos negócios e 1400 empresas. Em causa estão faturas no valor global de cerca de 60 milhões de euros, segundo o mesmo jornal.

A EDP autorizou, entre março e final de agosto, o pagamento faseado e sem juros da fatura de luz e gás a 78 mil famílias. No momento que o país atravessa, as moratórias têm constituído um auxílio significativo para os portugueses mais afetados pelos efeitos da pandemia. Nesse contexto, o Conselho de Ministros decidiu aprovar ontem a extensão das moratórias bancárias até ao final de setembro de 2021, para particulares e empresas. O prazo terminava a 31 de março.

A elétrica liderada por Miguel Stilwell de Andrade relembrou ainda que, tal como as restantes empresas do setor, "suspendeu, por iniciativa própria, todos os processos de interrupção de fornecimento de energia a 13 de março". Uma situação que irá manter-se até 30 de setembro, de acordo com a lei que foi publicada posteriormente e que proíbe também o corte de fornecimento de energia em caso de desemprego e quebra de rendimentos.