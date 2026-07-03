CP cancela seis ligações Intercidades devido às temperaturas extremas

A transportadora explica que a decisão foi tomada de forma "preventiva e responsável".

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A CP cancelou esta sexta-feira seis ligações Intercidades devido ao agravamento das condições meteorológicas e às temperaturas excecionalmente elevadas registadas em várias regiões do país, no âmbito do alerta vermelho em vigor.



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Em comunicado, a transportadora ferroviária explica que a decisão foi tomada de forma "preventiva e responsável", com o objetivo de reduzir o risco de ocorrências durante a vaga de calor e "proteger o conforto e o bem-estar dos passageiros e dos trabalhadores".

As ligações suprimidas são o intercidades 517, entre Lisboa-Santa Apolónia, com partida prevista às 12:30, e a Guarda, com chegada às 16:44, o IC 512, entre a Guarda, com partida às 12:48, e Lisboa-Santa Apolónia, com chegada às 17:00, o IC 523, entre Lisboa-Santa Apolónia, às 15:30, e Porto-Campanhã, às 18:43.

As restantes são o IC 524, entre Porto-Campanhã, às 12:45, e Lisboa-Santa Apolónia, às 16:00, o IC 572, entre Lisboa-Oriente, às 14:02, e Faro, às 17:35 e, por fim, o IC 672, entre Faro, às 14:15, e Lisboa-Oriente, às 17:56.

A empresa adianta que os clientes afetados estão a ser contactados através dos canais habituais e poderão pedir a troca ou o reembolso dos bilhetes, sem custos adicionais.

Segundo a CP, a medida incide sobre "um número limitado de serviços" considerados mais vulneráveis às atuais condições meteorológicas, visando "reduzir o risco de degradação das condições de refrigeração durante a viagem".

"A CP tomou uma decisão difícil, mas necessária, para reduzir o risco de ocorrências durante esta vaga de calor. Neste sentido, foi decidido ajustar temporariamente a oferta em algumas circulações Intercidades durante o dia de hoje, bem como reforçar o acompanhamento técnico das circulações consideradas mais críticas e a monitorização dos equipamentos de climatização", justifica a empresa.

Além dos cancelamentos destas ligações, a CP diz ter implementado outras medidas extraordinárias para minimizar o impacto do calor na operação ferroviária, incluindo a gestão da ocupação em alguns comboios de longo curso, o bloqueio da venda de lugares em horários considerados críticos e o reforço da disponibilização de água em várias estações e pontos estratégicos da rede.

A transportadora refere ainda que os comboios parqueados estão a ser mantidos com cortinas e portas fechadas e, sempre que operacionalmente possível, ligados durante o período de parqueamento, para garantir melhores condições térmicas a bordo.

A CP garante que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas em articulação com as entidades do setor ferroviário e com a Proteção Civil, para responder a eventuais constrangimentos na circulação ferroviária devido às temperaturas extremas, reavaliando a necessidade de manter estas medidas em função da evolução da situação.