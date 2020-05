Covid-19: Altice admite compensar clubes com verbas referentes aos dois meses que o futebol parou

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, assumiu, esta quinta-feira, que a empresa está disponível para compensar os clubes que patrocina com as verbas relativas aos meses de abril e de maio, em que não houve jogos da I Liga de futebol devido à pandemia de covid-19 . Ainda assim, e apesar de aberta ao diálogo, a empresa poderá exigir como contrapartida que os valores da próxima época desportiva sejam ajustados.

"[Há] disponibilidade total da Altice para podermos, eventualmente, compensar os clubes, fazendo o pagamento do valor correspondente a estes dois meses em que não houve competições – os meses de abril e maio -, obviamente tendo presente que esse pagamento que poderemos fazer terá de ter como contrapartida o desconto do valor equivalente àquelas que serão as mensalidades da próxima época desportiva", assumiu Alexandre Fonseca, durante a videoconferência sobre as contas do primeiro trimestre da Altice Portugal.



Alexandre Fonseca diz que a posição da empresa tem como objetivo contribuir para a possibilidade de os clubes portugueses terem capacidade de gerir o "momento difícil" que o futebol nacional vive e anunciou, ainda, que já foram feitas alguma spropostas junto dos clubes.



Na mesma videoconferência, o presidente executivo da Altice Portugal afirmou que os resultados do primeiro trimestre, em que as receitas subiram 2,6%, são "históricos" e mostram "uma rota de crescimento" da dona da Meo. As receitas da Altice Portugal subiram 2,6% no primeiro trimestre, face ao período homólogo, para 522 milhões de euros, e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 1,8% para 210 milhões de euros, divulgou na quarta-feira a Altice Europe. Estes dados permitem "ter imensa confiança para o futuro", rematou.